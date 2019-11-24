Начало эры Моуринью: обзор матча Вест Хэм - Тоттенхэм (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 13 тура чемпионата Англии

Весь Хэм в рамках очередного матча чемпионата Англии на родном стадионе встретился с Тоттенхэмом, который несколько дней тому назад возглавил Жозе Моуриньо.

В стартовом составе португальский тренер не нашёл места для датского полузащитника Кристиана Эриксен, а пару опорных составили Уинкс и Дайер. У "молотков" же стоит отметить выход в основе украинца Андрея Ярмоленко.

На 36-й минуте Сон Хын Мин забил первый гол Тоттенхэма в "моуриньевскую" эпоху, воспользовавшись пасом Деле Алли. Эти игроки проявили себя же и в эпизоде со вторым голом: Алли в падении остановил мяч у кромки поля, Сон подхватил и сделал прострел на Лукаса Моуру – 2:0.

Совсем хорошо дела у "шпор" стали на 49-й минуте, когда Харри Кейн головой замкнул подачу от Сержа Орье.

Вест Хэм сумел отыграть один гол благодаря точному удару вышедшего на замену Микейла Антонио. В концовке матча Деклан Райс забил еще один мяч, но после просмотра видеоповтора гол был справедливо отменен из-за офсайда.

На 90+6 минуте Анджело Огбонна сократил отставание "шпор" до минимума, однако времени для отыгрыша уже не осталось — 2:3.

Тоттенхэм набрал три очка и как минимум временно переместился с 14-го на шестое место.

Вест Хэм - Тоттенхэм 2:3

Голы: Антонио, 73, Огбонна, 90+6 – Сон, 36, Моура, 43, Кейн, 49.

Вест Хэм: Роберто – Фредерикс, Диоп (Карлос Санчес, 54), Огбонна, Кресвелл – Ярмоленко (Форналс, 56), Нобл, Райс, Андерсон (Антонио, 46) – Снодграсс – Алле.

Тоттенхэм: Гассанига – Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис (Роуз, 75) – Дайер, Уинкс – Моура (Сиссоко, 82), Алли (Эриксен, 79), Сон – Кейн.

Предупреждения: Диоп, Фредерикс, Снодграсс – Дэвис, Кейн.