Апсет в чемпионском бою: Касимеро сенсационно нокаутировал Тете (Видео)

30-летний филиппинец Джонриэль Касимеро 30 ноября в Бирмингеме, Великобритания победил техническим нокаутом в третьем раунде чемпиона WBO в легчайшем весе Золани Тете.

Считавшийся явным фаворитом чемпион выиграл два первых раунда, но в третьем Касимеро отправил его в нокдаун и не дал чемпиону восстановиться. Тете дважды побывал в нокдауне в третьем раунде, а затем рефери остановил бой, зафиксировав победу Джонриэля Касимеро, который стал чемпионом мира в третьей весовой категории.

Видео остановки боя:

Wow, what an upset!

Johnriel Casimero stops Zolani Tete in the third round!

A huge shot put him down and the South African never recovered!#MidlandsMayhem pic.twitter.com/B4mp5wUSKI

