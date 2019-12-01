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Руис: Меня недооценивают даже после победы над Джошуа

Руис: Меня недооценивают даже после победы над Джошуа
11:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и WBC Энди Руис рассказал, какие качества позволят ему одержать победу над Энтони Джошуа.

Мексиканец отметил, что люди не верят в него несмотря на завоевание титулов, но это служит для него большой мотивацией.

"Я думаю, что мои навыки, скорость и передвижения позволят мне снова одержать победу. Я бы сказал, что одержу победу над Джошуа в 10 случаях из 10!.

Люди недооценивают даже после того, как я его победил и все еще говорят, что я проиграю. Критика присутствует всегда, но все зависит от того, как мы будем реагировать на нее. Лично я превращаю всю эту критику в позитивную энергию, используя ее как мотивацию. Так я сделал 1 июня. Тогда ведь тоже все говорили, что я проиграю в первом, втором или третьем раунде, но я хотел доказать, что они ошибаются", - сказал Руис.

Мексиканец также отметил изменения, которым подвергся Джошуа из-за первого поражения.

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"Джошуа изменился, потому что проиграл. Когда я потерпел поражение (Джозефу Паркеру - ред.), то на какое-то время я расстроился. Я даже бросил бокс на несколько месяцев, но потом собрался с мыслями и вернулся еще сильнее. Каждый может вернуться", - рассказал Руис в интервью для YouTube-канала Sky Sports Boxing.

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