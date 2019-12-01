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"Принимай вызов и готовься": Олимпийский чемпион бросил вызов Емельяненко (Видео)

"Принимай вызов и готовься": Олимпийский чемпион бросил вызов Емельяненко (Видео)
12:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Рахим Чахкиев хочет провести бой с Александром Емельяненко.

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.

"Добрый день! Меня зовут Рахим Чахкиев, я являюсь олимпийским чемпионом по боксу. Совсем недавно прошёл турнир по боксу, в котором выиграл Саша Емельяненко. Я тебя, Саша, с этим от души поздравляю. Слышал, ты бросил вызов всем, кто хочет с тобой подраться и помериться силами. Я принимаю этот вызов и готов сразиться с тобой. В том бою мы не увидели бокса. Я не хочу, чтобы бокс потерял свою красоту. Поэтому принимай вызов и готовься", — сказал Рахим Чахкиев.

Ранее Федерация бокса России выпустила заявление, в котором выразила готовность организовать бой Александра Емельяненко и олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева.

 
 
 
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Саша @alexemelyanenko я поздравляю тебя с победой над Михаилом Кокляевым. Но хочу сказать, если ты отвечаешь за свои слова, и готов подраться с кем угодно, я олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс! Если ты примешь вызов, для меня это будет 30-й поединок по профессионалам! Принимай вызов и готовься!!!

Публикация от Рахим Чахкиев (@rakhimboxing)

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На профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения. Свой последний поединок титулованный боксер провёл в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.

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Бокс, Александр Емельяненко, Новости бокса, Рахим Чахкиев, Михаил Кокляев.
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