"Принимай вызов и готовься": Олимпийский чемпион бросил вызов Емельяненко (Видео)

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
"Добрый день! Меня зовут Рахим Чахкиев, я являюсь олимпийским чемпионом по боксу. Совсем недавно прошёл турнир по боксу, в котором выиграл Саша Емельяненко. Я тебя, Саша, с этим от души поздравляю. Слышал, ты бросил вызов всем, кто хочет с тобой подраться и помериться силами. Я принимаю этот вызов и готов сразиться с тобой. В том бою мы не увидели бокса. Я не хочу, чтобы бокс потерял свою красоту. Поэтому принимай вызов и готовься", — сказал Рахим Чахкиев.
Ранее Федерация бокса России выпустила заявление, в котором выразила готовность организовать бой Александра Емельяненко и олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Саша @alexemelyanenko я поздравляю тебя с победой над Михаилом Кокляевым. Но хочу сказать, если ты отвечаешь за свои слова, и готов подраться с кем угодно, я олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс! Если ты примешь вызов, для меня это будет 30-й поединок по профессионалам! Принимай вызов и готовься!!!
На профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения. Свой последний поединок титулованный боксер провёл в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.