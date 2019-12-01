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"Было больно смотреть": Бывший боец ММА о бое Емельяненко - Кокляев

"Было больно смотреть": Бывший боец ММА о бое Емельяненко - Кокляев
15:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Олег Тактаров прокомментировал состоявшийся бой Александр Емельяненко - Михаил Кокляев.

Прославленный боец ММА Олег Тактаров поделился впечатлениями от поединка Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, подвергнув последнего нещадной критике.

"Человек вышел полностью неподготовленным психологически. Надо было хотя бы какие-то детско-юношеские турниры пройти пару-тройку раз. Страх сковал его настолько, что практически парализовал. Он устал уже к пятнадцатой секунде, и бедный Саша Емельяненко не знал, как бой продлить. Он два раза ему попадает по подбородку, который тот выставил, словно говорит: "Бей меня, бей меня". Потом он начал дышать тяжело, и я уже думал, что он вообще умрёт, и Саша думал, что он уже помирает, так как видел это ближе и решил, что надо заканчивать бой. Заканчивал он его тоже не так уже сильно, но Кокляеву, по-моему, с сердцем плохо стало или просто испугался и упал.

Чтобы боксировать, надо научиться не бояться, что тебе по физиономии попадают, а он так боялся, что на это было больно смотреть", — сказал Тактаров на видеозаписи, размещённой на его странице в "Инстаграме".

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Бокс, MMA, Александр Емельяненко, Новости бокса, Новости ММА, Михаил Кокляев, Александр Емельяненко - Михаил Кокляев, Олег Тактаров.
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