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Руис: Вынужден завершить карьеру Джошуа

Руис: Вынужден завершить карьеру Джошуа
08:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Реванш Джошуа — Руис состоится в ближайшую субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

«Я вынужден завершить карьеру Джошуа, потому что, если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. В ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить», — цитирует Руиса Sky Sports.

Реванш Джошуа — Руис состоится в ближайшую субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. В первом бою Руис сенсационно победил британца техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Победитель поединка между Джошуа и Руисом может в 2020 году провести бой против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

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IBF, Бокс, WBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Джошуа - Руис.
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