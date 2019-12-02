Руис: Вынужден завершить карьеру Джошуа

Новости спорта:Реванш Джошуа — Руис состоится в ближайшую субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

«Я вынужден завершить карьеру Джошуа, потому что, если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. В ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить», — цитирует Руиса Sky Sports.

Реванш Джошуа — Руис состоится в ближайшую субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. В первом бою Руис сенсационно победил британца техническим нокаутом в седьмом раунде.

Победитель поединка между Джошуа и Руисом может в 2020 году провести бой против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).