Джошуа обратился к Руису накануне боя

Новости спорта:Энтони Джошуа уверен в своей победе в предстоящем бое с Энди Руисом.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) уверен в своей победе в предстоящем бое с Энди Руисом (33-1, 22 КО).

«Пояса никогда не определяли меня – я ходил как чемпион даже до того, как у меня были ремни. Ничего не изменилось.

Люди недооценили то, чего я достиг. Мы не играем в игры, когда речь идет о боксе. Мы серьезны и после того, как я потерпел поражение, у меня было время подумать. Теперь у меня есть, что доказать самому себе.

Я хочу отнестись к этому более серьезно, потому что я иду на следующий уровень. И когда я выиграю, я скажу «F*** everybody», – приводит слова Джошуа The Telegraph.

В июне 2019 Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся в Нью-Йорке и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее сообщалось, что Джошуа пользуется советами Владимира Кличко по поводу питания и тренировок.

Реванш состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок года пройдет на Diriyah Arena, которая была построена специально под эту битву.