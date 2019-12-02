Тренер Канело рассказал о будущем боксера

Новости спорта:Рейносо до сих пор не уверен, кто будет следующим соперником его подопечного.

Тренер чемпиона мира в двух весовых категориях Сауля Альвареса Эдди Рейносо рассказал, кто может быть следующим соперником мексиканского боксера.

"Мы думаем биться в среднем либо втором среднем весе. У нас есть много вариантов: трилогия с Головкиным, Каллум Смит, Джон Райдер, Билли Джон Сондерс. Еще осталось пять месяцев, Сауль будет биться в мае.

У Канело хватает времени, дабы вернуться в средний либо второй средний вес. Для нас это не является проблемой, ведь в данный момент мы попросили DAZN выяснить, какие еще варианты у нас имеются. Мы собираемся рассказать о майском бое 15 января", - приводит слова специалиста BoxingNews 24.

Ранее Альварес заявил, что его не интересует третий бой против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.