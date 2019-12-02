Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Сарри прокомментировал ничью с Сассуоло
Сарри прокомментировал ничью с Сассуоло
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Барселона заинтересована в подписании игрока Боруссии
Барселона заинтересована в подписании игрока Боруссии

Фьюри: Руис - маленькая жирная свинья

Фьюри: Руис - маленькая жирная свинья
14:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:7 декабря Руис и Джошуа сойдутся в реванше.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) поделился мнением касательно первого боя между Энди Руисом и Энтони Джошуа, который состоялся в июне и завершился победой мексиканца нокаутом в седьмом раунде.

«Руис — маленькая жирная свинья, которая уничтожила все пончики в Калифорнии. Затем он отправился на бой против человека, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших ученых Великобритании».

«У Джошуа были современные мониторы сердца, все кроссфит-машины, он проводил правильную подготовку к бою с лучшим питанием и диетой. Но маленький толстый парень пришел и уделал его за семь раундов. Потому что это всего лишь один бой, в котором возможно все», — заявил Фьюри в интервью talkSport.

Арум: Рассечение Фьюри полностью зажило

1 июня Руис нокаутировал Джошуа и завоевал чемпионские пояса в супертяжелом весе по четырем версиям. 7 декабря мексиканец и британец проведут реванш в Саудовской Аравии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа: Я воспользовался советом Кличко
02 "Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление
03 Руис: Вынужден завершить карьеру Джошуа
04 Хэй объяснил, что будет если Джошуа опять проиграет Руису
05 Джошуа обратился к Руису накануне боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь