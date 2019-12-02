Фьюри: Руис - маленькая жирная свинья

Новости спорта:7 декабря Руис и Джошуа сойдутся в реванше.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) поделился мнением касательно первого боя между Энди Руисом и Энтони Джошуа, который состоялся в июне и завершился победой мексиканца нокаутом в седьмом раунде.

«Руис — маленькая жирная свинья, которая уничтожила все пончики в Калифорнии. Затем он отправился на бой против человека, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших ученых Великобритании».

«У Джошуа были современные мониторы сердца, все кроссфит-машины, он проводил правильную подготовку к бою с лучшим питанием и диетой. Но маленький толстый парень пришел и уделал его за семь раундов. Потому что это всего лишь один бой, в котором возможно все», — заявил Фьюри в интервью talkSport.

1 июня Руис нокаутировал Джошуа и завоевал чемпионские пояса в супертяжелом весе по четырем версиям. 7 декабря мексиканец и британец проведут реванш в Саудовской Аравии.