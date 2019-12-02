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Понедельник, 02.12.2019
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"Смотрите сами": Арум заподозрил Джошуа в допинге

"Смотрите сами": Арум заподозрил Джошуа в допинге
14:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Боб Арум раскритиковал Эдди Хирна за выбранную дату реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Боб Арум раскритиковал Эдди Хирна за выбранную дату реванша Энди Руиса (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), а также усомнился в этом поединке.

"Смотрите сами... Мы просто были дезинформированы по поводу Джошуа. Похоже здесь, в США, есть что-то такое, какие-то проверки, какие-то комиссии, которые ему не подходят.

А в Британии совсем другие стандарты проверки на допинг, гораздо более низкого уровня. Саудовская Аравия? Ну, все понятно. Там и вовсе нет никаких стандартов. Поэтому считаю, что в реванше будет абсолютно другой Джошуа

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Поймите меня правильно. Не хочу никого ни в чем обвинять. Ведь я ничего толком не знаю, чтобы обвинять кого-то в чем-то конкретном. Но все это пахнет не очень хорошо. Я прям это чувствую", - сказал промоутер Ломаченко и Кроуфорда.

Реванш Джошуа – Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой британец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Эдди Хирн.
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