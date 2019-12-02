Де Ла Хоя: Джошуа будет "голодным" в реванше с Руисом

Новости спорта:Де Ла Хоя рассказал, как пройдет бой Руиса и Джошуа.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя считает, что Энтони Джошуа подойдет к реваншу с Энди Руисом с другим настроем.

«Энди Руиса уволили из Top Rank, но он реализовал американскую мечту. Руис получил шанс сразиться с Голиафом бокса. Энди – крупный и сильный парень, он смог нокаутировать Джошуа. Это выглядело внушительно.

Нужно еще раз проанализировать первый бой, потому что тогда Джошуа с самого начала выглядел не лучшим образом. В его глазах чего-то не хватало.

Реванш будет другим. Психология обоих боксеров будет другой. Джошуа будет голодным, решительным и сосредоточенным.