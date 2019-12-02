Бой Усик - Чисора примет английский город

Новости спорта:Поединок Чисора - Усик примет либо Лондон, либо Манчестер.

Украинский боксер Александр Усик свой второй поединок в супертяжелом весе проведет в конце февраля в Англии.

В качестве наиболее реального соперника рассматривается британец Дерек Чисора. Ожидается, что контракт на бой будет подписан в ближайшие дни, а самой вероятной датой является 29 февраля 2020 года.

Поединок может пройти либо в Лондоне на O2 Arena, либо в Манчестере на Manchester Arena. Именно в Манчестере украинский боксер в ноябре 2018 года победил британца Тони Белью.

Дебютный бой в супертяжелом весе Александр Усик провел 12 октября в Чикаго. Украинец досрочно победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в 7-м раунде. Усик является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.