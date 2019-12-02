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Бой Усик - Чисора примет английский город

Бой Усик - Чисора примет английский город
17:10 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Поединок Чисора - Усик примет либо Лондон, либо Манчестер.

Украинский боксер Александр Усик свой второй поединок в супертяжелом весе проведет в конце февраля в Англии.

В качестве наиболее реального соперника рассматривается британец Дерек Чисора. Ожидается, что контракт на бой будет подписан в ближайшие дни, а самой вероятной датой является 29 февраля 2020 года.

Поединок может пройти либо в Лондоне на O2 Arena, либо в Манчестере на Manchester Arena. Именно в Манчестере украинский боксер в ноябре 2018 года победил британца Тони Белью.

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Дебютный бой в супертяжелом весе Александр Усик провел 12 октября в Чикаго. Украинец досрочно победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в 7-м раунде. Усик является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.

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Дерек Чисора, Новости спорта, Новости бокса, Александр Усик.
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