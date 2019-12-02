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Джошуа признал, что поражение от Руиса заставило его измениться

Джошуа признал, что поражение от Руиса заставило его измениться
17:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Матч-реванш с Руисом пройдет уже на этой неделе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в преддверии матча-реванша с Энди Руисом (33-1, 22 КО) заявил, что учел ошибки предыдущего поединка. По его словам, он стал умнее, даже находясь под давлением.

«Я продолжаю искать моменты, где могу стать лучше. У меня есть страсть к боксу и меня трудно остановить. Одно поражение не сломает никого, если заложить крепкое основание. Соответственно, трещины в одном кирпиче не разрушат дом».

«После поражения от Руиса я стал гораздо умнее. Мне повезло заполучить второй шанс — я его использую. Давление перед матчем-реваншем? Я нахожусь под давлением с первого дня в боксе и отлично с этим справляюсь по сегодняшний день», — цитирует слова боксера The Telegraph.

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В июне 2019 Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся в Нью-Йорке и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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Джошуа, Новости спорта, Новости бокса, Руис - джошуа.
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