Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром

Новости спорта:Англичанин не против боя с Александром Усиком.

Промоутер украинскоо боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что следующим соперником Александра, вероятнее всего, станет Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

«Чисора – наиболее вероятный соперник. Мы как раз его рассматриваем как вариант №1.

Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка, и не подтвердили окончательно участие Александра.

Если бы контракт был подписан, то была бы уже конкретика. Еще ничего не подписано. Только мы выясним все детали, то сразу подпишем», – приводит слова Красюка Tribuna.com.

Ранее претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Усик сообщал, что хочет провести бой против британца Дерека Чисоры, прежде чем выйти в ринг с победителем реванша Джошуа – Руис.