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Экс-чемпион мира рассказал, как Джошуа может победить Руиса

Экс-чемпион мира рассказал, как Джошуа может победить Руиса
18:52 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Паркер считает, что Джошуа может победить Руиса при одном условии.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер рассказал о предстоящем реванше Энди Руиса и Энтони Джошуа.

«Джошуа надо делать что-то похожее на мои действия в бою с Руисом. Также ему нужно выбрасывать больше ударов. Против таких бойцов, как Руис, надо выбрасывать удары, чтобы держать их на дистанции, подальше от себя.

Однако, когда ты много бьешь и двигаешься, избегая мощных ударов, это отнимает много энергии. Надо усердно тренироваться. Мало кто из боксеров может так двигаться на протяжении всего поединка. Тайсон Фьюри делает это превосходно.

Фьюри назвал Руиса свиньей

Я думаю, если Джошуа будет боксировать на дистанции, используя свой размах рук, то может победить. Но Руиса тяжело удержать на расстоянии. Он оказывает серьезное давление», – сказал Паркер.

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Джошуа, Новости спорта, Новости бокса, Джозеф Парер.
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