Уайт оценил шансы Усика в бою с Чисорой

Новости спорта:Диллиан Уайт высказался о возможной организации боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

Бывший обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт высказался о возможной организации боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

Уайт дважды побеждал Чисору, однако считает его конкурентоспособным боксером и высоко оценивает его шансы на победу в поединке с Усиком.

"Дерек имеет шансы против Усика. Поражения стали для Чисоры хорошим уроком. Может быть, Усик считает, что благодаря своим движениям в ринге он сможет победить, но Чисора станет для него настоящим вызовом.

Усик, конечно, отменный боксер, который отлично двигается, но он не обладает мощным ударом. У меня есть такой удар, и мне было тяжело сдерживать Чисору до тех пор, пока не удалось нанести решающий удар", - приводит слова Уайта Sky Sports.