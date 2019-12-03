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Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр

Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр
19:15 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Легенда похвалил боксера за мощные удары.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис заявил, что его очень сильно удивила ударная мощь чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руиса (33-1, 22 КО). Слова легенды приводит портал BoxingScene.

«Энди Руис наносит удары как монстр. Когда я слышу, когда сижу в рингсайде и смотрю на него, то это: «Бум, бум, бум».

Каждый раз, когда он наносит удар я их слышу. Я в восторге от такой ударной техники. Я разговаривал с его бывшим тренером Фредди Роучем. Он говорит, что когда Руис худеет, то становится не настолько хорош. Не знаю. Мне кажется, если он похудеет к бою против Джошуа, то станет быстрее, а сила удара не пострадает».

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Напомним, второй поединок Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Бокс, Леннокс Льюис, Бокс новости, Энди Руис.
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