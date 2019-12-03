Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр

Новости спорта:Легенда похвалил боксера за мощные удары.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис заявил, что его очень сильно удивила ударная мощь чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руиса (33-1, 22 КО). Слова легенды приводит портал BoxingScene.

«Энди Руис наносит удары как монстр. Когда я слышу, когда сижу в рингсайде и смотрю на него, то это: «Бум, бум, бум».

Каждый раз, когда он наносит удар я их слышу. Я в восторге от такой ударной техники. Я разговаривал с его бывшим тренером Фредди Роучем. Он говорит, что когда Руис худеет, то становится не настолько хорош. Не знаю. Мне кажется, если он похудеет к бою против Джошуа, то станет быстрее, а сила удара не пострадает».

Напомним, второй поединок Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.