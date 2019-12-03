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Майкл Хантер: Выбрал Поветкина, потому что он один из самых жестких парней

Майкл Хантер: Выбрал Поветкина, потому что он один из самых жестких парней
19:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Майкл Хантер поделился ожиданиями от противостояния с Александром Поветкиным.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майкл Хантер поделился ожиданиями от противостояния с Александром Поветкиным, которое намечено на 7 декабря. По словам американца, он уверен в своём успехе.

«Мой стиль, мои передвижения по рингу и мой боксёрский интеллект — проблема для любого боксёра. Выбрал Поветкина, потому что он один из самых жёстких парней, и я понимал, что он не откажется от встречи. Я не испытываю страха, потому что, когда выступаю на пике формы, никто не в силах победить меня.

Поветкину будет сложно. Отдам всё, что у меня есть. Хочу выступить на этом турнире лучше всех, мне нужно показать себя, и неважно, фаворит я или аутсайдер. Просто чувствую себя лучшим. Конечно, я постараюсь нокаутировать Александра, всегда ищу возможность победить досрочно.

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Если увижу у него признаки слабости, сразу же попытаюсь воспользоваться этим», — приводит слова Хантера BoxingScene.

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Александр Поветкин, Бокс, Майкл Хантер.
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