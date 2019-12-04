Джошуа - Руис: во сколько смотреть бой года

Новости спорта:Британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис проведут один из самых ожидаемых боев 2019 года.

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный второй бой между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33–1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22–1, 21 КО).

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня 2019 года Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Поединок за титул пройдет в субботу, 7 декабря, в городе Дирия в Саудовской Аравии. Выход бойцов в ринг запланирован на 22:45 по киевскому.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер", где показ будет сопровождаться студия передачи "Большой бокс".

TONIGHT at 6:00pm ET on @NBCSports watch One Night: Joshua vs. Ruiz.



FOUR days till the rematch! pic.twitter.com/utF6mXcWRv — DAZN USA (@DAZN_USA) 3 декабря 2019 г.

Также трансляцию из Саудовской Аравии проведут российский федеральный Первый канал, британский Sky Sports и стримминговая платформа DAZN.

В мире бокса эта дуэль вызвала большой ажиотаж, но сооружение в городе Эд-Дирья рассчитано на 15 тысяч зрителей. А билеты на супербой уходили по цене от 100 до 10 тысяч фунтов.

Все бои вечера

Энди Руис (США, 33–1) – Энтони Джошуа (Великобритания, 22–1)

Александр Поветкин (Россия, 35–2) – Майкл Хантер (США, 18–1)

Филип Хргович (Хорватия, 9–0) – Эрик Молина (США, 27–5)

Диллиан Уайт (Великобритания, 26–1) – Мариуш Вах (Польша, 35–5)

Магомедрасул Меджидов (Азербайджан, 1–0) – Том Литтл (Великобритания, 10–7)

Иван Прайс (Великобритания, 1–0) – Сведи Мохамед (Танзания, 12–6–2)

Диего Пачеко (США, 7–0) – Леван Шония (Грузия, 15–17)

Напомним. в первом бою 1 июня 2019 года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа.