Джошуа - Руис: во сколько смотреть бой года

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный второй бой между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33–1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22–1, 21 КО).

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня 2019 года Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Поединок за титул пройдет в субботу, 7 декабря, в городе Дирия в Саудовской Аравии. Выход бойцов в ринг запланирован на 22:45 по киевскому.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер", где показ будет сопровождаться студия передачи "Большой бокс".

TONIGHT at 6:00pm ET on @NBCSports watch One Night: Joshua vs. Ruiz.



FOUR days till the rematch! pic.twitter.com/utF6mXcWRv

— DAZN USA (@DAZN_USA) 3 декабря 2019 г.