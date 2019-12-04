Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)

Новости спорта:Энди Руис-младший и Энтони Джошуа проведут бой-реванш 7 декабря.

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис-младший (33-1-0, 22 KO) и экс-чемпион, британец Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) сегодня ночью в Эд-Диръия, Саудовская Аравия, провели открытые тренировки для СМИ и зрителей в преддверии своего реванша, который состоится в эту субботу на Diriyah Arena.

Руис во время открытой разминки показал впечатляющую для его комплекции скорость рук и парочку трюков, а вот Джошуа не особо активничал, предпочитая побыстрее выполнить необходимую для раскрутки боя часть программы и скрыться от внимания публики.

Тренировка Энди Руиса:

Тренировка Энтони Джошуа:

Бой-реванш Энтони Джошуа против Энди Руиса состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Джошуа - Руис.