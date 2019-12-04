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Хантер рассказал, за счет чего побьет Поветкина

Хантер рассказал, за счет чего побьет Поветкина
14:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Американец намерен нокаутировать Александра Поветкина.

Американский боксер-супертяжеловес Майкл Хантер поделился ожиданиями от поединка против россиянина Александра Поветкина.

"Думаю, что мой боксерский интеллект, как и стиль и передвижения по рингу, станет проблемой для любого соперника. На этот раз им будет Поветкин. Я выбрал его, потому что он один из сильнейших, и я знал, что он не станет отказываться. Не боюсь проиграть, страх тут вообще ни при чем. Когда я показываю свой лучший бокс, никто не может меня победить.

Хочу добиться досрочной победы. Я всегда стремлюсь к такому результату. Но, в первую очередь, я боксер, и я, конечно, намерен его перебоксировать", 0 приводит слова Хантера BoxingScene.

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Бой Поветкин – Хантер состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша Руиса и Джошуа. Этот бой будет отборочным по линии WBA.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Майкл Хантер.
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