Обидчик Гвоздика нацелился на еще один объединительный бой

Новости спорта:В Top Rank надеются на объединительный бой в полутяжелом весе.

В промоутерской компании Top Rank, которая ведёт дела российского боксёра Артура Бетербиева, действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF, подтвердили, что намерены организовать поединок подопечного с Дмитрием Биволом, обладателем пояса WBA.

"В случае победы Бетербиева в следующем поединке планируется бой с Биволом", — приводит слова представителя промоутеров ТАСС.

Следующий бой Бетербиев проведёт в начале 2020 года, когда его соперником станет китайский боксёр Мэн Фаньлун. Последний поединок россиянин провёл в октябре, когда в титульном поединке победил украинца Александра Гвоздика и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Бивол в октябре победил представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

Артур Бетербиев