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Обидчик Гвоздика нацелился на еще один объединительный бой

Обидчик Гвоздика нацелился на еще один объединительный бой
15:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В Top Rank надеются на объединительный бой в полутяжелом весе.

В промоутерской компании Top Rank, которая ведёт дела российского боксёра Артура Бетербиева, действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF, подтвердили, что намерены организовать поединок подопечного с Дмитрием Биволом, обладателем пояса WBA.

"В случае победы Бетербиева в следующем поединке планируется бой с Биволом", — приводит слова представителя промоутеров ТАСС.

Следующий бой Бетербиев проведёт в начале 2020 года, когда его соперником станет китайский боксёр Мэн Фаньлун. Последний поединок россиянин провёл в октябре, когда в титульном поединке победил украинца Александра Гвоздика и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Гвоздик - Бетербиев. Полное видео боя

Бивол в октябре победил представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

Артур Бетербиев

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Бокс, Новости бокса, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол.
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