Поветкин провел открытую тренировку перед боем с Хантером (Видео)

7 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча Энтони Джошуа и Энди Руиса. В андеркарде этого противостояния выступят экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин и экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе Майкл Хантер.

Россиянин уже находится в Саудовской Аравии и 3 декабря провёл первую открытую тренировку.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».

Тренировка Майкла Хантера:

