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Рой Джонс дал прогноз на бой Поветкин - Хантер

Рой Джонс дал прогноз на бой Поветкин - Хантер
15:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рой Джонс-младший прокомментировал ближайший бой Хантер - Поветкин.

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший поделился ожиданиями от встречи экс-чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александра Поветкина с бывшим претендентом на титул в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. По его словам, у россиянина хорошие шансы на успех.

"У Поветкина отличные шансы в бою с Хантером. Недавно он победил кузена Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри. Это была отличная победа Поветкина. Хантер — хороший боксёр, как и его отец. Как я уже сказал, он качественный боксёр. И он часто работал спарринг-партнёром у многих звёздных боксёров, а когда ты работаешь у звёзд, ты учишься у них сам.

Поветкину надо рано захватить контроль, и ему нужно заставить Хантера почувствовать себя спарринг-партнёром. Ему нужно заставить Хантера чувствовать себя скованным. Если Поветкин даст ему разыграться, это станет большой проблемой. Всё в этом бою зависит от Поветкина. Если он выйдет и с самого начала покажет, что он главный, если он проведёт хороший бой, то он победит", — цитирует Джонса официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса".

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Бой Александра Поветкина с Майклом Хантером состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Рой Джонс-младший, Майкл Хантер.
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