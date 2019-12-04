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Поветкин хочет стать чемпионом мира

Поветкин хочет стать чемпионом мира
16:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Поветкин хочет завоевать чемпионский пояс в хэвивейте.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин заявил, что намерен вернуть себе титул. Российский боксёр был регулярным чемпионом мира по версии WBA с 2011 по 2013 год.

"У меня есть цель выйти на бой за звание чемпиона мира и выиграть", — приводит слова Поветкина ТАСС.

Также боксёр рассказал, что думает о ближайшем сопернике американце Майкле Хантере. Поветкин и Хантер выйдут на ринг в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

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"Хантер — достойный соперник, думаю, мы покажем хороший бой", — сказал Поветкин.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Майкл Хантер.
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