Гвардиола опозорился на пресс-конференции (Видео)

Новости спорта:Хосеп Гвардиола эпично оговорился после матча с Бернли.

Забавный момент произошел на пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между Бернли и Манчестер Сити (1:4) с участием наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Главный тренер Сити нахваливал летнее приобретение манкунианцев – полузащитника Родри (Родриго Эрнандеса), когда оговорился и назвал своим клубом мюнхенскую Баварию, которую он тренировал с 2013 по 2016 годы.

"Родри играл прекрасно, и не только в те моменты, когда он действовал с мячом. Он разумно перемещался на поле, чем облегчал работу другим игрокам. Думаю, Родри приспосабливается, и он идеально подходит для этой лиги.

Guardiola briefly thinks he's still the Bayern Munich manager #MCFC pic.twitter.com/JF8naWb838 — Andy Hampson (@andyhampson) December 3, 2019

И я думаю, что мюнхенская Бавария... Ой, какая мюнхенская Бавария (бьет себя по лбу. – прим.). Манчестер Сити купил... Мюнхенская Бавария – что за нахр*н? О чем я только думал?! Думаю, что Манчестер Сити купил невероятного игрока на годы вперед", – сказал Гвардиола.