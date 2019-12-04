Тайсон поблагодарил Шевченко: Сохраню твои слова в сердце, кумир

Новости спорта:Тайсон в своем инстаграме написал слова благодарности в адрес главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Полузащитник Шахтера Тайсон в своем инстаграме написал слова благодарности в адрес главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который поддержал его в связи с расизмом на церемонии вручения премии «Футбольные звезды Украины — 2019».

«Я запомню этот момент и сохраню твои слова в сердце навсегда. Спасибо, кумир», — написал Тайсон.

На недавней церемонии Тайсон был признан лучшим игроком 2019 года в Украине. Андрей Шевченко был назван лучшим тренером страны.

Тайсон в голосовании опередил одноклубника Марлоса и полузащитника Динамо Виктора Цыганкова.

Бразильские игроки Шахтера стали жертвами оскорблений на расовой почве со стороны фанатов Динамо. Из-за поведения болельщиков киевлян матч был прерван на три минуты.