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WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)

WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
17:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) огласила список самых памятных в истории боев в супертяжелом весе, проведенных под эгидой организации.

В число наиболее памятных по версии WBC вошли три боя с участием легендарного украинского боксера, “вечного” чемпиона мира, мэра Киева Виталия Кличко, сообщает Klitschko-brothers.com

Среди самых памятных: бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, состоявшийся в июне 2003 года, бой против Корри Сандерса в апреле 2004 года и поединок с Сэмюэлом Питером в октябре 2008-го.

Напомним, в июне 2003 году, ведя по очкам, украинский боксер получил серьезную травму. Врач остановил поединок, а победу отдали Льюису.

24 апреля 2004 года Виталий Кличко встретился на ринге с обидчиком своего младшего брата, Кори Сандерсом. Увлекательный по накалу поединок завершился техническим нокаутом Сандерса в восьмом раунде.

Промоутер: Кличко может успешно вернуться на ринг

В октябре 2008 года Виталий Кличко победил Сэмюэля Питера. Нигерийский боксер сдался после восьмого раунда, понимая, что продолжать поединок нет смысла. Благодаря этой победе, впервые в истории чемпионские пояса сосредоточились в руках братьев Кличко.

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Виталий Кличко, Бокс, Новости бокса.
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