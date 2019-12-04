Джошуа: Отдал Руису свои пояса на временное хранение

Новости спорта:Энтони Джошуа очень сильно сожалеет из-за потери поясов.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от реванша с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

"Я хочу прикоснуться к своим поясам, поскольку давно не держал их в руках. Они тяжелые, поэтому я дал Руису их на временное хранение. Но теперь я снова хочу взять их в руки. Но их не было рядом со мной около шести месяцев. Теперь я снова хочу взять их в руки.

Пожму Энди руку, поскольку нам все равно нужно будет боксировать. Это спорт, здесь так принято. Но как только прозвучит стартовый гонг, я тут же снесу ему голову", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде. Боксеры уже прибыли в Саудовскую Аравию. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.