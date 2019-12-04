"Я буду биться не ради шоу, а ради победы": слова Джошуа перед реваншем с Руисом

Британский боксер-профессионал Энтони Джошуа в интервью Daily Mail прокомментировал предстоящий поединок против Энди Руиса.
"Мне очень интересен исход нашего реванша. Я буду биться не ради шоу, а ради победы, которая принесет мне удовольствие.
Я буду проводить уже четвертый титульный поединок за достаточно короткий срок. Поэтому степень моего интереса зашкаливает.
Я занимаюсь боксом уже продолжительный период жизни. Я бьюсь не ради участия, а ради ярких побед. Поэтому буду выкладываться на все сто.
Сейчас я могу признать тот факт, что имею неоценимый опыт. Мы с Энди очень разные, но нас объединяет предстоящий поединок. Буду готов к разному", - признался боксер.
Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде. Боксеры уже прибыли в Саудовскую Аравию.