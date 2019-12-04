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Среда, 04.12.2019
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Усик хочет провести бой перед встречей с Джошуа (Видео)

Усик хочет провести бой перед встречей с Джошуа (Видео)
22:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец Александр Усик прочувствовал бой супертяжелого веса и готов к другим свершениям в новом для себя весе.

Украинский боксер Александр Усик в дебютном поединке супертяжелого веса легко разобрался с Чаззом Уизерспуном, остановив соперника в 7 раунде.

"И такой соперник не просил включать максимальные передачи, и я чуть-чуть затягивал подальше, хотел выматывать. Я просто хотел боксировать, но 12 раундов не хотел. Я бы не прошел 12 раундов, а забил бы его раньше, после 10 раунда. Ну, начал бы атаковать. Делал бы повторные атаки".

"Я бы делал акцент на атаках, забивал бы его", - сказал Усик.

Сам боксер не против сразу выйти на бой с Энтони Джошуа или Энди Руисом, но готов до этого провести еще один поединок.

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"Мне вообще нужны бои, хочу боксировать. Нужен ли мне бой перед Джошуа? Я соглашусь. Один-два боя. До Джошуа я хочу еще побоксировать. Февраль, возможно".

"Джошуа или Руис? Мне это выгоднее, поэтому скажу - Джошуа. Чисто по бабкам. Деньги и бокс. И фанаты, и Великобритания", - сказал Усик в видео на своем Youtube канале.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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