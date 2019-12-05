Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа

Новости спорта:Украинец провель параллель между своим боем с Брюстером в 2004 году и соперничеством Джошуа с Руисом.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко рассказал, что видит Энтони Джошуа первым номером в дивизионе. По его словам, поражение в первом бое не должно остановить Джошуа в намерениях вернуть чемпионские пояса.

«Вспомните 2004 год, когда я сражался с Лаймоном Брюстером в Вегасе. Перед пятым раундом даже комментаторы говорили, что Кличко слишком доминирует, слишком хорош, потом в конце концов я проиграл бой после пяти раундов, и меня списали полностью. Если бы комментаторы и [мой будущий тренер по боксу] Эммануэль Стюарт думали, что они списывают [бойца, который станет] самым успешным тяжеловесом в истории, никто бы им не поверил. Никто!», — цитирует слова украинца Business Insider.

«Я действительно верю в Энтони Джошуа. Даже если он проиграл — у него есть все возможности, чтобы доминировать в дивизионе. Я вспоминаю себя, когда проигрывал против боксеров, которых был обязан побеждать. Джошуа — настоящий боксер, хотя он сейчас и не чемпион».

В субботу, 7 декабря, Энтони попытается вернуть себе чемпионские титулы, которые проиграл минувшим летом после сенсационного поражения от Энди Руиса. Британец и мексиканец встретятся в ринге в Саудовской Аравии.

Ранее Джошуа заявлял, что не планирует завершать карьеру в случае повторного поражения от Энди Руиса.

Также британец признался, что следует советам Владимира Кличко по поводу диеты и тренировок.

Кличко и Джошуа дрались за чемпионские титулы IBF, WBA и IBO в апреле 2017 года. Тогда победу нокаутом в 11-м раунде отпраздновал британец.