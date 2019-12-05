"Чрезвычайно техничный": Кличко назвал сильные стороны Усика

Новости спорта:Владимир Кличко прокомментировал перспективы Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко оценил перспективы бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте, золотого медалиста Игр-2012 Александра Усика в новом дивизионе.

По мнению Кличко, Усик, которому совсем скоро предстоит провести второй бой в супертяжелом весе, способен на многое.

"Он чрезвычайно техничный, очень талантливый боксер, с хорошими реакцией и головой. Пока хватит", - заявил Владимир в интервью Business Insider.