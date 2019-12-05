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"Мне говорили, что я сошел с ума": Холифилд о бое Джошуа - Руис

"Мне говорили, что я сошел с ума": Холифилд о бое Джошуа - Руис
18:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Легендарный американец Эвандер Холифилд дал прогноз на титульный бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд поделился ожиданиями от реванша британца Энтони Джошуа с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

"Думаю, что Джошуа необходимо внести изменения в свою подготовку. Ему необходимо придумать что-то новое, чтобы победить Руиса. Энди будет так же, как и в прошлый раз. Почему? Он же победил, поэтому ему нет смысла что-то менять. Помните, что в прошлом поединке Энтони первым отправил Руиса в нокдаун. В этот раз ему надо будет позаботиться о том, чтобы оставить соперника на канвасе, если он все-таки упадет.

Перед первым боем я говорил людям, что если хотите обогатиться, то ставьте на Руиса. Мне говорили, что я сошел с ума. А я отвечал: "Просто дождитесь боя". И когда это произошло, то все недоумевали", - приводит слова Холифилда FightHype.

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Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Следить за событиями этого боя вы можете в онлайн-трансляции на нашем сайте.

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