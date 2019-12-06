Тренер Гвоздика сделал свой прогноз на бой Джошуа - Руис

Новости спорта:Тедди Атлас поделился ожиданиями от реванша Энди Руиса и британца Энтони Джошуа.

Именитый американский тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от реванша обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса и британца Энтони Джошуа.

"Думаю, что Джошуа реабилитируется. Поединок завершится тем, что он снова уронит Руиса на канвас. Наверное, Энди сможет вернуться в бой. Он выстоит раундов 11, но в концовке Джошуа его остановит", - заявил Атлас в эфире THE FIGHT with Teddy Atlas.

Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Следить за событиями этого боя вы можете в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Несмотря на чемпионский статус мексиканца, букмекеры считают безоговорочным фаворитом Энтони Джошуа.