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Сондерс дал прогноз на бой Джошуа - Руис

Сондерс дал прогноз на бой Джошуа - Руис
10:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Британец отметил непростое положение Энтони в этом бою.

Обладатель титула WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс поделился ожиданиями от реванша Энтони Джошуа с чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом.

"Я считаю, что Джошуа выйдет в ринг и сделает свою работу. Это очень хороший поединок. Здесь нет гарантий для него, но если он будет слушать тренеров, то победит. Не будет иметь значения, даже если он выиграет с перевесом в одно очко.

Энтони не может позволить себе рисковать в этом бою. Если он не будет выбрасывать комбинации - пусть делает это. Если сделает ставку на свой боксерский интеллект, то победит. Но не нужно играть с Руисом, это может плохо закончиться", - приводит слова Сондерса Boxing News 24.

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Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Следить за событиями этого боя вы можете в онлайн-трансляции на нашем сайте.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джо Сондерс.
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