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"Думать лишь о бое": Джошуа признался, какие советы ему дал Кличко

"Думать лишь о бое": Джошуа признался, какие советы ему дал Кличко
11:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Британский боксер Энтони Джоша рассказал, как проходит его подготовка к бою.

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа рассказал, какой совет получил от украинца Владимира Кличко. Ранее Джошуа признал, что Кличко даёт ему советы перед боем с Энди Руисом, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 7 декабря.

Несмотря на то что Джошуа нокаутировал Кличко в апреле 2017 года, боксёры стали добрыми друзьями.

«Кличко сказал мне не проводить много времени с телефоном в руках на этой неделе. Всю тяжёлую работу я уже проделал, осталась интеллектуальная. Нужно напоминать себе, что я должен сделать, оттачивая свои движения», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Боксёр добавил, что ответственно отнёсся к тренировочному процессу.

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«Я рано начал тренироваться перед боем. Я не просто делал свою работу в тренировочном лагере, а тренировался по причине любви к боксу. Так что никакие события на этой неделе не отвлекают меня.

Я приступил к тренировкам за несколько недель до начала лагеря, поэтому чувствую, что опережаю график. Я могу боксировать хоть сейчас», — сказал он.

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