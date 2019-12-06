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Альварес вновь хочет сменить весовую категорию

Альварес вновь хочет сменить весовую категорию
11:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Саулья Альварес следующий бой может провести во втором среднем весе.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Саулья Альварес следующий бой может провести во втором среднем весе. Об этом сообщил обозреватель The Athletic Майк Коппинджер в своем Twitter.

ПО информации источника в соперники боксеру рассматривают Билли Джо Сондерса и Каллума Смита.

"Следующий бой Альвареса может состояться в 168 фунтах, рассматриваются два имени - Билли Джо Сондерс и Каллум Смит. У обоих титулы во втором среднем весе.

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Альварес же владеет второстепенным титулом в 168 фунтах и сможет стать полноценным чемпионом в четырех весовых категориях, если победит", - написал Коппинджер.

Напомним, что в последнем поединке Альварес одержал победу над Сергеем Ковалевым, отобрав у него титул WBO в полутяжелом весе.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса.
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