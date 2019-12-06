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Джошуа рассказал о тактике на бой с Руисом

Джошуа рассказал о тактике на бой с Руисом
12:49 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Энтони Джошуа объяснил, как будет вести бой против Энди Руиса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен вернуть свои титулы, которые упустил в первом поединке с Энди Руисом.

Британец рассказал, какую тактику намерен применить в предстоящем бою, чтобы обеспечить себе победу.

"Мне нужно завладеть центром ринга. Иногда не надо кружить на ринге. Я спрашивал Руиса: "Как я могу тебя победить?". Он ответил: "Тебе нужно бегать вокруг меня". Мы должны быть активными, чтобы одержать победу. Я буду использовать свои преимущества. Но моя активность в ринге будет умной.

Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше

Во мне нет страха. Я по-прежнему предан своему делу. Я сделаю так, чтобы эта ситуация обернулась в мою пользу. К боям всегда надо подходить с настроем претендента. Я об этом говорил еще когда владел поясами", - цитирует Джошуа boxingnews24.com.

Ранее Джошуа рассказал, что ему посоветовал Владимир Кличко перед боем с Руисом.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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