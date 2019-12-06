Глава Golden Boy: В реванше Руис-Джошуа будет тоже, что и в первом бою

Новости спорта:Оскар Де Ла Хоя дал свой прогноз на бой Руис - Джошуа.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя дал прогноз на титульный реванш в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) и чемпионом WBA/IBF/WBO Энди Руисом-младшим (33-1-0, 22 KO).

«Думаю, что мы получим тот же результат. У Энди Руиса, вероятно, есть в руках его ритм, и он станет лучше, быстрее и сильнее.

Не думаю, что Джошуа удастся существенно что-либо исправить. Он одинаково дрался все эти годы.

Как боец, он не заставляет меня думать о том, что он может что-то изменить. Но кто знает? В боксе, когда вы тяжеловес с таким сильным ударом, все возможно. Я просто считаю, что у Руиса лучший подбородок и меньше отвлекающих факторов», – сказал Де Ла Хойя.