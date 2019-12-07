Скачать
Суббота, 07.12.2019
Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше
Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше
Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
Шахтер легко обыграл Олимпик в донецком дерби (Видео)
Шахтер легко обыграл Олимпик в донецком дерби (Видео)
Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию
Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию

Льюис: Я последний абсолютный чемпион, я легенда

Льюис: Я последний абсолютный чемпион, я легенда
10:08 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Леннокс Льюис ответил Энтони Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что раньше хорошо общался с Энтони Джошуа.

«После перехода в профи Джошуа говорил, что я его любимый боксер. Я сказал: «Прилетай на Ямайку, давай поговорим». Мы беседовали о моей карьере. Джошуа нравилось слушать мои истории о разных вещах, через которые я прошел. Я говорил, что хочу помочь ему. Я не желал становиться его промоутером.

Джошуа позвонил мне и сказал: «Я действительно хочу, чтобы ты мне помог». Я ответил: «Окей, договорились». Затем я ничего от него не слышал. До меня дошли слухи, что он выбрал себе в помощь других людей.

Уайт - Вах: дуэль взглядов

«Эй Джей» говорит: «Леннокс Льюис – клоун». Я клоун? Все позволяют Джошуа говорить, что я клоун, но никто не спрашивает почему. Почему он так говорит о последнем абсолютном чемпионе, легенде? Никто об этом не спрашивает», – сказал Льюис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джошуа, Новости спорта, Новости бокса, Льюис Леннокс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
02 Усик: Гвоздику не хватило физики
03 Перед Евро-2020 Украина сыграет с Польшей
04 Интер и Рома сыграли в "сухую" ничью (Видео)
05 Диллиан Уайт и Вах встретились глазами (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь