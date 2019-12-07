Льюис: Я последний абсолютный чемпион, я легенда

Новости спорта:Леннокс Льюис ответил Энтони Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что раньше хорошо общался с Энтони Джошуа.

«После перехода в профи Джошуа говорил, что я его любимый боксер. Я сказал: «Прилетай на Ямайку, давай поговорим». Мы беседовали о моей карьере. Джошуа нравилось слушать мои истории о разных вещах, через которые я прошел. Я говорил, что хочу помочь ему. Я не желал становиться его промоутером.

Джошуа позвонил мне и сказал: «Я действительно хочу, чтобы ты мне помог». Я ответил: «Окей, договорились». Затем я ничего от него не слышал. До меня дошли слухи, что он выбрал себе в помощь других людей.

«Эй Джей» говорит: «Леннокс Льюис – клоун». Я клоун? Все позволяют Джошуа говорить, что я клоун, но никто не спрашивает почему. Почему он так говорит о последнем абсолютном чемпионе, легенде? Никто об этом не спрашивает», – сказал Льюис.