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Суббота, 07.12.2019
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Соперник Поветкина считает себя сильнейшим супертяжеловесом

Соперник Поветкина считает себя сильнейшим супертяжеловесом
13:40 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Майк Хантер сделал самоуверенное заявление.

Американский боксер Майкл Хантер (18-1, 12 КО) поделился мнением о лучшем представителе супертяжелого веса и своих перспективах в нем.

– Кто самый опасный супертяж в дивизионе?

– Очень сложно сказать. Если говорить о силе одного удара, мы уже знаем, кто в этом крут. Но бокс – это больше, чем один удар. Мы видели это в бою Фьюри и Уайлдера. Тайсон выиграл большинство раундов. Очень сложно сказать.

С любыми из этих парней я хотел бы встретиться.

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– С кем из них вы провели бы лучший бой?

– Я побью их всех. Я был в ринге со всеми из них. Ранее я спарринговал с ними. Я дрался с Руисом и Тайсоном.

Они все знают, кто я. Я их уважаю, но когда дело дойдет до ринга – нет никого лучше меня.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Джошуа, Новости бокса, Дентей Уайлдер, Энди Руис, Майкл Хантер.
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