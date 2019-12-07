Соперник Поветкина считает себя сильнейшим супертяжеловесом

Американский боксер Майкл Хантер (18-1, 12 КО) поделился мнением о лучшем представителе супертяжелого веса и своих перспективах в нем.
– Кто самый опасный супертяж в дивизионе?
– Очень сложно сказать. Если говорить о силе одного удара, мы уже знаем, кто в этом крут. Но бокс – это больше, чем один удар. Мы видели это в бою Фьюри и Уайлдера. Тайсон выиграл большинство раундов. Очень сложно сказать.
С любыми из этих парней я хотел бы встретиться.
– С кем из них вы провели бы лучший бой?
– Я побью их всех. Я был в ринге со всеми из них. Ранее я спарринговал с ними. Я дрался с Руисом и Тайсоном.
Они все знают, кто я. Я их уважаю, но когда дело дойдет до ринга – нет никого лучше меня.