Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)

Новости спорта:Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером.

25-летний Тимофей "Тим" Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, в пятницу в австралийском Сиднее одержал досрочную победу над 28-летним Джеком Брубейкером.

Цзю доминировал на протяжении всего поединка, потряс соперника во втором раунде, а в четвертом запер его в углу и провел затяжную атаку, вынудив секундантов Брубейкера выбросить полотенце.

Видео остановки боя:

Цзю, занимавший до боя 7 место в рейтинге IBF в первом среднем весе и 12 в рейтинге WBO в этой весовой категории, заявил, что рассчитывает уже в следующем году выйти на поединок за титул по одной из версий.