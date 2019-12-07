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Суббота, 07.12.2019
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Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)

Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
14:14 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером.

25-летний Тимофей "Тим" Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, в пятницу в австралийском Сиднее одержал досрочную победу над 28-летним Джеком Брубейкером.

Цзю доминировал на протяжении всего поединка, потряс соперника во втором раунде, а в четвертом запер его в углу и провел затяжную атаку, вынудив секундантов Брубейкера выбросить полотенце.

Видео остановки боя:

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Цзю, занимавший до боя 7 место в рейтинге IBF в первом среднем весе и 12 в рейтинге WBO в этой весовой категории, заявил, что рассчитывает уже в следующем году выйти на поединок за титул по одной из версий.

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Бокс, Видео, Нокаут, Новости бокса, Джек Брубейкер, Тимофей Цзю.
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