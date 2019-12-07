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Известный боксер подал в суд на Спортивную комиссию Невады

Известный боксер подал в суд на Спортивную комиссию Невады
14:25 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хулио Сезар Чавес подал в суд на Спортивную комиссию Невады.

Экс-чемпион WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший подал в суд на Спортивную комиссию штата Невада, требуя снять с него временную дисквалификацию, наложенную в прошлом месяце за отказ пройти допинг-тест.

Напомним, что Чавес-младший, готовившийся к поединку против Дэниэла Джейкобса, отказался сдавать анализы явившемуся к нему в тренировочный зал представителю VADA, мотивировав это тем, что тот не смог подтвердить свои полномочия никакими документами. Этот инцидент был рассмотрен 20 ноября на заседании Спортивной комиссии Невады, которая наложила на Чавеса временную дисквалификацию. Вопрос о ее снятии будет рассматриваться на заседании комиссии 18 декабря, что ставит под угрозу срыва намеченный на 20 декабря бой против Джейкобса.

В иске, поданном в суд Невады, юристы Чавеса-младшего утверждают, что Спортивная комиссия штата не имела права дисквалифицировать боксера (т.е., фактически временно лишить его лицензии), поскольку он на тот момент не имел боксерской лицензии Невады.

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Напомним, что аналогичный казус произошел в этом году с супертяжеловесом Джарреллом Миллером, который весной провалил сразу несколько допинг-тестов, но поскольку не имел на тот момент никакой боксерской лицензии и, соответственно, официально не считался профессиональным спортсменом, ни одна спортивная комиссия не смогла наложить на него никаких санкций, и в итоге он получил лишь шестимесячную дисквалификацию от WBA.

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Бокс, Хулио Сезар Чавес, Новости бокса.
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