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Суббота, 07.12.2019
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С потенциального соперника Усика сняты все обвинения в использовании допинга

С потенциального соперника Усика сняты все обвинения в использовании допинга
14:34 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Диллиан Уайт теперь может полностью сосредоточится на ближайшем бое.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) вчера официально объявило о снятии обвинений в использовании допинга с супертяжеловеса Диллиана Уайта.

Как говорится в заявлении агентства, обычно они не комментируют результаты своих расследований, но поскольку случай Уайта широко обсуждался в СМИ, решили включить в пресс-релиз краткую информацию об этом. "В долгосрочном профиле анализов мочи г-на Уайта ничего не указывает на использование стероидов, — пишет UKAD. — Уровень метаболитов, обнаруженный в анализах от 20 июня 2019 года, был чрезвычайно низким". Поскольку 17 июня Уайт также сдавал анализы в рамках тестирования VADA, не выявившего никаких нарушений, UKAD пришло к выводу, что положительный тест Уайта на допинг был вызван "случайным загрязнением".

"Тем, кто верил в меня: я вас не забуду. Тем, кто не верил: я вас не прощу, и я знаю, кто вы", — написал Уайт в Твиттере после публикации результатов расследования UKAD.

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Напомним, что непосредственно перед боем Уайта против Оскара Риваса 20 июля в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. UKAD провело срочное заседание с участием Уайта, по итогам которого он был все же допущен до боя. Через несколько дней информация об этом стала достоянием общественности, вызвав возмущение команды Риваса, который уступил в этом поединке близким судейским решением, и многих наблюдателей.

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Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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