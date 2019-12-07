Поветкин - Хантер: где и когда смотреть бой

В субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса. В андеркарде главного поединка Джошуа - Руис на ринг выйдет бывший чемпион мира Александр Поветкин (35-2-0, 24 КО) против Майкла Хантера (18-1-0, 12 КО).
Ориентировочное начало поединка Поветкин - Хантер в 22:00 по киевскому времени.
Трансляция всего боксерского вечера запланирована на украинском телеканале «Интер», начало в 21:30.
Бой Поветкин - Хантер будут транслировать и спутниковые каналы: Первый (Россия), Arena Sport 1 (Сербия), DAZN (США, Канада, Бразилия), Diema Sport 2 (Болгария), RMC Sport 1 (Франция), Sky Sports Box Office (Великобритания), Sport 1 (Чехия, Словакия, Венгрия, Израиль), TVP Sport (Польша).
The ringwalk#RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes pic.twitter.com/xZMs4jJVRZ— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 декабря 2019 г.
Все бои вечера бокса
Энди Руис - Энтони Джошуа
тяжёлый вес (90,72+ кг) Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO
Александр Поветкин - Майкл Хантер
тяжёлый вес (90,72+ кг)
Филип Хргович - Эрик Молина
тяжёлый вес (90,72+ кг) Бой за титул чемпиона по версии WBC International
Диллиан Уайт - Мариуш Вах
тяжёлый вес (90,72+ кг)
Махаммадрасул Меджидов - Том Литтл
тяжёлый вес (90,72+ кг)
Айвен Прайс - Сведи Мохамед
второй легчайший вес (55,34 кг)
Диего Пачеко - Селемани Саиди
средний вес (72,57 кг)
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