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Суббота, 07.12.2019
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Поветкин - Хантер: где и когда смотреть бой

Поветкин - Хантер: где и когда смотреть бой
14:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня Поветкин проведет бой с бывшим соперником Александра Усика.

В субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса. В андеркарде главного поединка Джошуа - Руис на ринг выйдет бывший чемпион мира Александр Поветкин (35-2-0, 24 КО) против Майкла Хантера (18-1-0, 12 КО). 

Ориентировочное начало поединка Поветкин - Хантер в 22:00 по киевскому времени.

Трансляция всего боксерского вечера запланирована на украинском телеканале «Интер», начало в 21:30.

Бой Поветкин - Хантер будут транслировать и спутниковые каналы: Первый (Россия), Arena Sport 1 (Сербия), DAZN (США, Канада, Бразилия), Diema Sport 2 (Болгария), RMC Sport 1 (Франция), Sky Sports Box Office (Великобритания), Sport 1 (Чехия, Словакия, Венгрия, Израиль), TVP Sport (Польша).

Все бои вечера бокса

Энди Руис - Энтони Джошуа

тяжёлый вес (90,72+ кг) Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO

Александр Поветкин - Майкл Хантер

тяжёлый вес (90,72+ кг) 

Филип Хргович - Эрик Молина

тяжёлый вес (90,72+ кг) Бой за титул чемпиона по версии WBC International

Диллиан Уайт - Мариуш Вах

тяжёлый вес (90,72+ кг)

Махаммадрасул Меджидов - Том Литтл

тяжёлый вес (90,72+ кг)

Айвен Прайс - Сведи Мохамед

второй легчайший вес (55,34 кг)

Диего Пачеко - Селемани Саиди

средний вес (72,57 кг)

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Александр Поветкин, Бокс, Бокс новости, Майкл Хантер.
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