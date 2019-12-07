Джермалл Чарло - Хоган, Коробов - Юбэнк-младший: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта:Матвей Коробов и Крис Юбэнк-младший сделали вес.

В ночь с 7 на 8 декабря (время киевское) в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в соглавном событии которого выступит Матвей Коробов. Его соперником станет Крис Юбэнк-младший. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Коробов оказался незначительно легче соперника — 72,1 кг, в то время как Юбэнк-младший потянул на 72,2 кг.

Видео взвешивания:

В главном событии вечера чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло будет защищать пояс от посягательств Денниса Хогана. В канун боя вес Чарло составил 72,3 кг. Хоган оказался на полкилограмма легче.