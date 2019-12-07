Скачать
Суббота, 07.12.2019
Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Реал в меньшинстве обыграл Эспаньол в Ла Лиге
Реал в меньшинстве обыграл Эспаньол в Ла Лиге
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)

Тайсон: Реванш сделает Джошуа великим или просто уничтожит

Тайсон: Реванш сделает Джошуа великим или просто уничтожит
15:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Майк Тайсон прокомментировал ближайший бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от боя-реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

"Этот бой либо делает его лучшим человеком, лучшим бойцом, либо может просто уничтожить его. Тут всё может решить один удар. Особенно у таких больших парней, как эти.

Это изнурительно, это похоже на то, как снаружи ты видишь, как он бьет тебя, и ты ничего не можешь с этим поделать. Когда тебя потрясают, это истощает, после этого ты уже ничего не можешь поделать. Подобное никогда не случалось с Джошуа, ранее он не был в таких ситуациях и может запаниковать", — приводит слова Тайсона Daily Mail.

В их первом поединке, в июне 2019 года, Руис сенсационно победил Джошуа, отправив его в нокаут в 7-м раунде.

Нурмагомедов будет почетным гостем на бое Джошуа - Руис 2

Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Майк Тайсон, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
02 Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
03 Усик: Гвоздику не хватило физики
04 Барселона и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
05 Ибрагимович: Хочу разбить лицо Дуэйну Джонсону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь