Тайсон: Реванш сделает Джошуа великим или просто уничтожит

Новости спорта:Майк Тайсон прокомментировал ближайший бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от боя-реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

"Этот бой либо делает его лучшим человеком, лучшим бойцом, либо может просто уничтожить его. Тут всё может решить один удар. Особенно у таких больших парней, как эти.

Это изнурительно, это похоже на то, как снаружи ты видишь, как он бьет тебя, и ты ничего не можешь с этим поделать. Когда тебя потрясают, это истощает, после этого ты уже ничего не можешь поделать. Подобное никогда не случалось с Джошуа, ранее он не был в таких ситуациях и может запаниковать", — приводит слова Тайсона Daily Mail.

В их первом поединке, в июне 2019 года, Руис сенсационно победил Джошуа, отправив его в нокаут в 7-м раунде.

Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).