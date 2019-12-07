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Энтони Джошуа - Энди Руис: видео последнего боя

Энтони Джошуа - Энди Руис: видео последнего боя
15:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Накануне реванша Джошуа - Руис представляем видео моментов первого боя.

В первом бою (1 июня 2019) мексиканец Энди Руис сенсационно выиграл бой против Энтони Джошуа, сделав дебют британца в США неудачным.

Бой проходил в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в ночь с 1 на 2 июня. Поединок отметился множеством нокдаунов и новым чемпионом в супертяжелом весе.

Второй бой пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря 2019 года.

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Руис, действующий чемпион мира в тяжёлом весе, заработает за бой $ 12 млн до вычета налогов, а Джошуа — $ 88 млн до вычета налогов, что более чем в 7 раз больше, сообщается в "твиттере" Boxing Kingdom.

Также сообщается, что общая выручка организаторов поединка составит $ 125 млн, в том числе $ 30 млн — от Саудовской Аравии, $ 50 млн — от продажи платных трансляций, $ 25 млн — от стримингового сервиса DAZN и по $ 10 млн — от телевещателей и спонсоров.

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
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