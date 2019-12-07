Скачать
Суббота, 07.12.2019
Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Реал в меньшинстве обыграл Эспаньол в Ла Лиге
Реал в меньшинстве обыграл Эспаньол в Ла Лиге
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)

Валуев дал прогноз на бой-реванш Руис - Джошуа

Валуев дал прогноз на бой-реванш Руис - Джошуа
16:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Николай Валуев дал прогноз на чемпионский бой Энди Руис - Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на бой Энди Руис — Энтони Джошуа в тяжёлом весе, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

"Четыре пояса на кону. Энди Руис-младший защищает свой титул абсолютного чемпиона мира против бывшего чемпиона Энтони Джошуа. Принципиальный поединок, которого ждёт весь мир. Все сделали работу над ошибками.

Энди Руис не захочет оказаться на канвасе, как, впрочем, и Энтони Джошуа. Руис будет идти вперёд, как паровоз. Постарается пробиться в ближнюю дистанцию, где в полной мере открываются все его козыри. Бой будет с переменным успехом. Нас ждёт драматизм, нас ждёт красивый бокс. Этот бой надо смотреть.

Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой

Что-то мне подсказывает, что развязка наступит в более поздних раундах. Победа будет по очкам или нокаутом — сказать сложно, но надо что-то выбирать, поэтому я выбираю победу Энди Руиса. Смотрите бокс, любите бокс".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис, Энди Руис - Энтони Джошуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
02 Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
03 Усик: Гвоздику не хватило физики
04 Барселона и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
05 Ибрагимович: Хочу разбить лицо Дуэйну Джонсону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь