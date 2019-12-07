Валуев дал прогноз на бой-реванш Руис - Джошуа

Новости спорта:Николай Валуев дал прогноз на чемпионский бой Энди Руис - Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на бой Энди Руис — Энтони Джошуа в тяжёлом весе, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

"Четыре пояса на кону. Энди Руис-младший защищает свой титул абсолютного чемпиона мира против бывшего чемпиона Энтони Джошуа. Принципиальный поединок, которого ждёт весь мир. Все сделали работу над ошибками.

Энди Руис не захочет оказаться на канвасе, как, впрочем, и Энтони Джошуа. Руис будет идти вперёд, как паровоз. Постарается пробиться в ближнюю дистанцию, где в полной мере открываются все его козыри. Бой будет с переменным успехом. Нас ждёт драматизм, нас ждёт красивый бокс. Этот бой надо смотреть.

Что-то мне подсказывает, что развязка наступит в более поздних раундах. Победа будет по очкам или нокаутом — сказать сложно, но надо что-то выбирать, поэтому я выбираю победу Энди Руиса. Смотрите бокс, любите бокс".